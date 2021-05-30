Kafeler restoranlar açıldı mı? Yarın kafeler açık mı?
31 Mayıs kafeler açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir kafeler, restoranlar başta olmak üzere pek çok işletme müşteri kabul etmiyor. Esnaf, 31 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Peki, yarın kafeler restoranlar açık mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Kafeler, restoranlar, lokantalar uzun süredir paket servis ve ge-al hizmeti veriyor. Peki, pazartesi günü normalleşme yaşanacak mı?
Kafeler restoranlar açıldı mı? Yarın kafeler açık mı?
Normalleşme takvimi henüz açıklanmadı. 31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme takvimini açıklaması bekleniyor. Takvim açıklandıktan sonra normalleşme kurallarının 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.