  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Fenerbahçe'den transfer atağı! Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu için harekete geçti
Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz duyurdu: Kapatıyorum
Yaşam Kafeler restoranlar açıldı mı? Yarın kafeler açık mı?
Yaşam

Kafeler restoranlar açıldı mı? Yarın kafeler açık mı?

31 Mayıs kafeler açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir kafeler, restoranlar başta olmak üzere pek çok işletme müşteri kabul etmiyor. Esnaf, 31 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Peki, yarın kafeler restoranlar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 19:23:00 -
Kafeler restoranlar açıldı mı? Yarın kafeler açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Kafeler, restoranlar, lokantalar uzun süredir paket servis ve ge-al hizmeti veriyor. Peki, pazartesi günü normalleşme yaşanacak mı?

Kafeler restoranlar açıldı mı? Yarın kafeler açık mı?

Normalleşme takvimi henüz açıklanmadı. 31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme takvimini açıklaması bekleniyor. Takvim açıklandıktan sonra normalleşme kurallarının 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay