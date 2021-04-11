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Yaşam Kafeler ne zaman kapanacak?
Yaşam

Kafeler ne zaman kapanacak?

Restoran ve kafeler ne zaman kapanacak? sorusu merak ediliyor. Ramazan ayında uygulanacak tedbirler içerisinde kafe ve restoranların kapatılması da söz konusu. Peki, lokanta, kafe ve restoranların kapatılacağı tarih belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 00:32:00 -
Kafeler ne zaman kapanacak?

Restoran ve kafeler ne zaman kapanacak? Kafeler kapandı mı? Sorusu merak ediliyor. 1 Mart tarihli Kabine Toplantısı kararıyla kafeler açılmıştı. Ancak son günlerde yaşanan vaka artışları sonrası kafelerin tekrar oturan müşteriye kapatılmasına karar verildi.

Kafeler ne zaman kapanacak?

Toplanan son Kabine Toplantısı'nda da önemli kararlar alındı ve yeni risk haritası ve şehirlerin renkleri belli oldu. Hafta sonu yasakları da bu harita baz alınarak güncellendi. Öte yandan lokanta ve restoran tarzı yerler için de bir takım kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.

Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Bu zaman dilimi içinde, lokanta, kafe ve restoranlar için salgının durumuna göre tekrar karar verilecek.

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