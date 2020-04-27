Aralık ayında Çin’de başlayan ve hızlıca tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı son derece olumsuz etkiledi. Milyonlarca kişi evde kal çağrılarına uyum sağlıyor. Ancak hem çalışanlar hem de normalleşmeyi bekleyenler “Kafeler ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Kafeler ne zaman açılacak? | Ne zaman kafeler açılır?

Milyonlarca kişi “Kafeler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Uzmanlar kısıtlamaların bir anda kaldırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle kafelerin ne zaman açılacağıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.