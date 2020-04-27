Kafeler ne zaman açılacak? | Ne zaman kafeler açılır?
Kafelerin açılacağı tarif | Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde pek çok alanda kısıtlama uygulanıyor. Sosyal mesafenin korunamayacağı kafeler, düğün salonları, sinemalar vs kapalı. Vatandaşlar hayatın ne zaman normalleşeceğini merak ediyor. Pek çok kişi "Kafeler açıldı mı?" , "Kafeler ne zaman açılır?" , "Kafelerin açılacağı tarihi" konularını araştırıyor. Peki, ne zaman kafeler açılır?
Aralık ayında Çin’de başlayan ve hızlıca tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı son derece olumsuz etkiledi. Milyonlarca kişi evde kal çağrılarına uyum sağlıyor. Ancak hem çalışanlar hem de normalleşmeyi bekleyenler “Kafeler ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Kafeler ne zaman açılacak? | Ne zaman kafeler açılır?
Milyonlarca kişi “Kafeler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Uzmanlar kısıtlamaların bir anda kaldırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle kafelerin ne zaman açılacağıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.