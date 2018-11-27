Enerji içeceklerinin gençlerde madde bağımlılığına yol açmasından ciddi endişe duyuluyor. Hele alkolle alınması, olayı daha da vahim hale getiriyor. Ayrıca yapılan yeni bir araştırma, enerji içecekleri kullanımıyla davranış bozuklukları, sigara, alkol ve esrar kullanımı arasında ilişki olduğunu ortaya koydu.

Kafein bağımlılığı da gençleri bekleyen bir başka tehlike. Kafein ihtiva eden yiyecek ve içecekleri tüketenlerde zamanla kafein bağımlılığı gelişiyor. Kafein almadıklarında huzursuzluk, sinirlilik, çarpıntı, yorgunluk, baş ağrısı belirtileri gösterebiliyor.

Bazı antibiyotik ve nefes açıcı ilaçlar, kafeinle birlikte alındıklarında tehlikeli yan etkilere yol açıyor.

Öksürüğü ve soğuk algınlığını şuruplar da dahil hiçbir şey tedavi edemez, yalnızca hastalığın “belki” daha çabuk geçmesini sağlar.

Kansere karşı koruyucu olan kayısının, kalbi koruyucu özelliği de var. Uzmanlar, kayısının kalp krizi riskini azalttığını ve kalpteki ritim bozukluklarını önlediğini dile getiriyor.