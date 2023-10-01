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Yaşam Kafede silahlı saldırı! Olay yerinde can verdi
Yaşam

Kafede silahlı saldırı! Olay yerinde can verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 02:44:00 -

Başakşehir’de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti. Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan Abdurrahman Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polat'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

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