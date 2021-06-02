Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlar çalışma saatleri

Kafeler açıldı mı sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazandı. Kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hazırlıklara başlayacak olan işletme sahipleri, müşterilere yönelik sunacakları ürünlerin hammaddelerini satın alabilecek. Peki, Kafe ve restoranlar saat kaçta açılıyor? Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık?

Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'nın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi"ne göre, restoran ve kafeler ile ilgili detaylar şu şekilde:



" Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);



- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,



- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

kaydıyla,



- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,



- Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir."