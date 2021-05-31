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Yaşam Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Yaşam

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

17 Mayıs tarihinde başlayan kademli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar paket servisi hizmetine devam ediyor. 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşme dönemin bitmesiyle kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı araştırılıyor. Peki, Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 18:20:00 -
Kafe ve restoranlar açılacak mı?

1 Haziran sonrası için geçerli olacak yeni genelgede tüm detaylar belli olacak. Alınan yeni kararlar arasında restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili detayların da olması bekleniyor.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar hafta içi günlerinde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti veriyolar.

1 Haziran’da son bulması beklenen kademeli normalleşme ile birlikte kafe, restoran ve lokantaların açılması ile ilgili son durum birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısında alınan karara göre mekanların durumu kesinleşecek.

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