Kafe ve çay ocaklarına sabah baskını Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırım işgalinde bulunan çay ocaklarına ve kafelere baskın yaptı.

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırım işgalinde bulunan çay ocaklarına ve kafelere baskın yaptı.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde kuş uçurtmuyor. Zonguldak Belediyesi zabıt ekipleri sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırım işgali yapan kafelere ve çay ocaklarına baskın yaptı. Zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan kafelere ve çay ocaklarını uyarılarda bulunarak kaldırımda bulunan masa ve sandalyeleri kaldırttı. Zabıta ekiplerinin hummalı çalışması vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldı. Öte yandan denetimlerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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