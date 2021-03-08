Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlendi. Söz konusu risk haritası 15 günde bir revize edilecek. Ancak açıklanan haftalık vaka sayıları yakından incelendiğinde bazı illerde vakaların arttığı gözlendi. Peki, hangi illerde yasaklar geri döner?

Kafe restoranlar yeniden kapatılacak mı?

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111 bin 57, Kırklareli'de 116 bin 94, Tekirdağ'da 111 bin 19, Kocaeli'de 112 bin 25, Yalova'da 134 bin 76, Çanakkale'de 107 bin 29, Mersin'de 100 bin 82 ve Kilis'te 163 bin 17 oldu.

Şayet rakamlar bu şekilde devam ederse saydığımız bu iller kırmızı yani çok yüksek riskli duruma dönecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak çok yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri kapalı durumda. Şayet İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Mersin ve Kilis’te rakamlar böyle seyrederse risk durumları ‘çok yüksek riskli’ iller arasına girecek. Bu durumda işletmeler kapatılacak.

Ayrıca düşük riskli şehirlerden Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır’da da rakamlar yükseldi. Mavi renkte olan bu şehirler sarı yani orta risk seviyesine geçti. Türkiye’de mavi kategorideki 14 ilden 4’ü sarıya geçmiş oldu. Elbette, risk haritası 15 Mart’ta yenilenecek ve yeni rakamlar daha net öğrenilecek.