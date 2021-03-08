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Yaşam Kafe restoranlar yeniden kapatılacak mı?
Yaşam

Kafe restoranlar yeniden kapatılacak mı?

Kafeler hangi illerde kapatılacak? Çok yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri müşteri kabul etmiyor. Söz konusu işletmeler gel-al ve paket servis hizmeti veriyor. Risk haritası 15 günde bir değişecek. 8 ilde vaka sayılarında artış gözlendi. Söz konusu illerin turuncudan kırmızıya dönmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar kafelerin, restoranların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, restoranlar ne zaman kapanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:21:00 -
Kafe restoranlar yeniden kapatılacak mı?

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlendi. Söz konusu risk haritası 15 günde bir revize edilecek. Ancak açıklanan haftalık vaka sayıları yakından incelendiğinde bazı illerde vakaların arttığı gözlendi. Peki, hangi illerde yasaklar geri döner?

Kafe restoranlar yeniden kapatılacak mı?

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111 bin 57, Kırklareli'de 116 bin 94, Tekirdağ'da 111 bin 19, Kocaeli'de 112 bin 25, Yalova'da 134 bin 76, Çanakkale'de 107 bin 29, Mersin'de 100 bin 82 ve Kilis'te 163 bin 17 oldu.

Şayet rakamlar bu şekilde devam ederse saydığımız bu iller kırmızı yani çok yüksek riskli duruma dönecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak çok yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri kapalı durumda. Şayet İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Mersin ve Kilis’te rakamlar böyle seyrederse risk durumları ‘çok yüksek riskli’ iller arasına girecek. Bu durumda işletmeler kapatılacak.

Ayrıca düşük riskli şehirlerden Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır’da da rakamlar yükseldi. Mavi renkte olan bu şehirler sarı yani orta risk seviyesine geçti. Türkiye’de mavi kategorideki 14 ilden 4’ü sarıya geçmiş oldu. Elbette, risk haritası 15 Mart’ta yenilenecek ve yeni rakamlar daha net öğrenilecek.

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