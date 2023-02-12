Kafatasçı Ümit Özdağ herkesi şok etti! Bunu paylaştı, sonra apar topar sildi

Deprem bölgesinde ikinci günden itibaren il il gezip vatandaşı Suriyeli sığınmacılar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili galeyana getirmeye çalışan, yaptığı gerçek dışı paylaşımlarla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir skandala daha imza attı. Özdağ terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'nin haberlerini paylaşmaya başladı.

Yalan haber ve iddialarla kaos oluşturmaya çalıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ depremle ilgili binlerce personelle çalışmalar yürütülüp zamana karşı yarış verilirken il il dolaşarak gerçek dışı iddialarla ırkçı politikalarını topluma ve sosyal medyaya dayatmaya çalışıyor.

Özdağ ilk günlerde yaptığı paylaşımda TV ekranlarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bir görüntüyü paylaşırken ekrandaki kişinin Suriyeli olduğunu ve orada bulunan AFAD personelinin telefonunu çaldığını iddia etti. Özdağ'ın hedefindeki kişi kısa süre sonra ortaya çıktı ve Suriyeli de olmadığını hırsızlık da yapmadığını, Özdağ'a dava açacağını kazancını da depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ardından yurtlara Suriyelilerin alındığını, Suriyelilere öncelik verildiğini iddia eden Özdağ'a CHP'li Ali Mahir Başarır söz konusu yurtları ziyaret ettiğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek karşılık verdi. Yalanlarına karşı kendisine dava açan vatandaşlara da saldıran Özdağ millete "Canınız cehenneme" dedi.

PKK'nın yayın organının görüntülerini paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından PKK'nın yayın organı ANF'nin iktidarı ve devleti hedef alan yayınını paylaştı. Özdağ, paylaşımına ''Erdoğan iktidarı, depremde yıkılan binaların enkazı altından çok şey çıkardı. Yandaş çıkardı, yağmacı çıkardı, provokasyon çıkardı. Ama Türk milletini ve devletini enkazın altında bıraktı.'' notunu düştü. Özdağ'a çok sert tepkiler geldi. Özdağ kısa sürede paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.