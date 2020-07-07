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Gündem

Kafasını kuma gömen Emin Çölaşan'a Erbakan Hoca'dan cevap!

Kendisini 'Sarı öküz' olarak tanımlayan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmetin Erbakan hakkında mesnetsiz, yalan ve iftira dolu bir yazı yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 22:19:00 -

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında 2017'de AK Parti hükümeti tarafından Çankırı'da yapılacağı duyurulan barajın daha temelinin bile atılmadığını belirtti ve bu durumun Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın "hikayelerini" anımsattığını ileri süren iftira dolu bir yazı kaleme aldı.

Yalan ve iftira dolu yazısında Necmettin Erbakan’ın hiç bir zaman söylemediği "100 bin top,100 bin tank yapacağız!.." sözü üzerinden iftira atan Emin Çölaşan’a gerekli cevabı yıllar önce Erbakan Hoca TBMM kürsüsünden vermişti.

“100 bin motor yapan fabrika”

Eski Başbakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın TBMM kürsüsünden muhalefetin, yerli otomobil, tank, motor ve uçak projeleri ile alay etmesi üzerine yaptığı unutulmaz konuşmasıyla bakın o zamanın muhalefetine nasıl ders vermişti...

Kaddafi'ye cevap nasıl verildi?

Çölaşan’ın bir diğer iftirası Refah-Yol hükümeti zamanında gerçekleşen Libya gezisiyle ilgiliydi. Çölaşan, Necmettin Erbakan’a “Günün birinde Libya'ya gitti, orada Kaddafi'den herkesin içinde inanılmaz bir fırça yedi. Yüzü kızarmış, başı öne düşmüştü” iftirasında bulundu. Buna da en güzel cevabı yine Necmettin Erbakan Hoca zaten yıllar önce vermişti.

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"Sarı öküz" Çölaşan'dan Erbakan Hoca'ya 'salyalı' saldırı! Tıraşı kes Emin!

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Yorumlar

kaan

Ah hocam bu ulke kıymetini bilemedi. Refah partisi kapatıldıgı gun meclisin kapısına 500 bin ınsan dokulmedik ya şimdi tabi abdestsiz Emin arkandan konusur. Konuşana degil konuşturana bak. Suc abdestsiz Eminin değil...
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Eyup

Türkiye sınırları dışında istediği kadar parlak zaferler elde edip başarıdan başarıyada koşsa önce bu bidon kafa ve beygir dişli gibilerin işini bitirmedikçe fitne fesat algı operasyonları huzursuzluk ve kaos asla bitmez. Adamlar aleni şekilde hükümeti geçtim resmen Türkiye düşmanı.
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