Kafasını kuma gömen Emin Çölaşan'a Erbakan Hoca'dan cevap!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında 2017'de AK Parti hükümeti tarafından Çankırı'da yapılacağı duyurulan barajın daha temelinin bile atılmadığını belirtti ve bu durumun Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın "hikayelerini" anımsattığını ileri süren iftira dolu bir yazı kaleme aldı.

Yalan ve iftira dolu yazısında Necmettin Erbakan’ın hiç bir zaman söylemediği "100 bin top,100 bin tank yapacağız!.." sözü üzerinden iftira atan Emin Çölaşan’a gerekli cevabı yıllar önce Erbakan Hoca TBMM kürsüsünden vermişti.

“100 bin motor yapan fabrika”

Eski Başbakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın TBMM kürsüsünden muhalefetin, yerli otomobil, tank, motor ve uçak projeleri ile alay etmesi üzerine yaptığı unutulmaz konuşmasıyla bakın o zamanın muhalefetine nasıl ders vermişti...

Kaddafi'ye cevap nasıl verildi?

Çölaşan’ın bir diğer iftirası Refah-Yol hükümeti zamanında gerçekleşen Libya gezisiyle ilgiliydi. Çölaşan, Necmettin Erbakan’a “Günün birinde Libya'ya gitti, orada Kaddafi'den herkesin içinde inanılmaz bir fırça yedi. Yüzü kızarmış, başı öne düşmüştü” iftirasında bulundu. Buna da en güzel cevabı yine Necmettin Erbakan Hoca zaten yıllar önce vermişti.