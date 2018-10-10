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Kafasını demirlere sıkıştıran 7 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Topçular İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken kafası okulun girişindeki merdivenlerin demir korkuluklarına sıkışan 7 yaşındaki Muhammet Burak Kaçar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
Kafasını demirlere sıkıştıran 7 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi’nde bulunan Topçular İlköğretiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Muhammet Burak Kaçar’ın kafası bir anda üzerinden atlamaya çalıştığı okulun girişinde bulunan demir korkulukların arasına sıkıştı. Muhammet Burak Kaçar’ın kafasının demir korkuluklara sıkıştığını gören arkadaşları durumu hemen okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 dakikalık çabanın ardından küçük çoçuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı

Oğlunun kafasının demir korkuluklara sıkıştığını haber alan anne Özlem Kaçar hemen okula gelerek oğlunu sakinleştirdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise Muhammet Burak Kaçar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 15 dakikalık çabanın ardından küçük çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince sağlık kontrolü yapılan Kaçar’ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

"Biz zorlamadık, okul yönetimimiz sağ olsunlar itfaiyeyi aramışlar"

Muhammet Burak Kaçar yapılan sağlık kontrolünün ardından derse gönderilirken olayı anlatan anne Özlem Kaçar, oğlunun kafasının demir korkuluklara sıkıştığını duyduğunda koşarak okula geldiğini ifade ederek, "Arkadaşları ile oynarken korkulukların üzerinden atlamaya falan çalışmış. Biz zorlamadık, okul yönetimimiz sağ olsunlar itfaiyeyi aramışlar. Gelip kurtardılar” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
  1. Muhammet Burak Kaçar
  2. Kocaeli
  3. İzmit
  4. Kafası demir parmaklıklara sıkıştı
  5. İtfaiye kurtardı

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