Kafasına yeni dank etti! Sarkozy’den Türkiye itirafı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarkozy, "Ukraynalılar kendilerinden haksız yere alınanları geri almak isteyecekler. Ancak bunu iyi yönetemezlerse çatışma ve referandum arasında bir tercih yapmak zorunda kalacaklar" dedi. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı işaret eden Sarkozy, "Her şeyin eski haline dönmesi bir yanılsamadır. Mevcut durumu sağlamlaştırmak için tartışılmaz bir referanduma ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YAPTIĞIMIZI YAPMAYALIM

"Ruslara ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var" sözlerini sarf eden eski Fransız cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantıksız biri olmadığını belirterek kabul edilebilir çözüm bulmanın yolunun diplomasi, görüşme ve fikir alışverişi olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği üyeliğine sıcak bakmadığını söyleyen Sarkozy, Ukrayna'nın "tarafsız" kalması gerektiğini, AB ve NATO'da yeri olmadığını savundu. Sarkozy, "Onlarca yıldır Türkiye'ye yapıldığı gibi tutulmayacak sahte sözler veriliyor" dedi.

Sarkozy'nin AB'nin Ukrayna politikasına yönelik eleştirileri infiale neden oldu. Birçok Avrupalı siyasetçi eski Fransız cumhurbaşkanına tepki gösterdi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, Sarkozy'i Putin'in suç komplosuna katılmakla suçladı. Yeşil Parti'nin üst düzey milletvekillerinden Julien Bayou, eski Fransız liderin sözlerinin şok edici bulduğunu ifade etti. Açıklamaların utanç verici olduğunu belirten Fransa eski istihbarat danışmanı Jerome Poirot, "Ne olduğuna veya ne yaptığına dair bir perspektifi yok" ifadelerini kullandı.

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Eski Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise Sarkozy'nin sözlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "doğru oldukları kadar cüretkar" nitelemesinde bulundu.

Putin'in yeni bir destekçi kazandığını yazan Fransa basını, Sarkozy'i gözden düşmüş bir eski Cumhurbaşkanı olarak tarif etti.