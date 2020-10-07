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Aktüel Kafası çay kutusuna sıkışan kediyi temizlik işçileri kurtardı
Aktüel

Kafası çay kutusuna sıkışan kediyi temizlik işçileri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:47:07 -
Kafası çay kutusuna sıkışan kediyi temizlik işçileri kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde temizlik işçileri, kafası metal çay kutusuna sıkışan kediyi kurtardı.

Zafer Mahallesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Erhan Arslan, Müjdat Arslan ve Salih Çınar, çöp kamyonuna boşaltmak üzere oldukları bir konteynerden kedi sesi geldiğini fark etti.

Aracı durduran işçiler, konteynere baktıklarında bir kedinin kafasının çay kutusunu sıkıştığını gördü ve kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

- Evsel atıklar sokak hayvanları düşünülerek atılmalı"

İşçilerden Erhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin çok korkmuş olduğunu belirterek "Ağlıyor, inliyordu. Belli ki geceden beri o şekilde kalmıştı. Yavaşça ve dikkatlice başını ve boynunu sürekli okşayarak kediyi kutudan kurtardık. O kadar korkmuş olmalı ki can havliyle hemen yanımızdan uzaklaştı. Ben o anları telefonumla görüntüledim." diye konuştu.

Evsel atıkların, sokak hayvanları düşünülerek çöpe atılması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz. Bazen geç kalınabiliyor. Onların da canı var." ifadelerini kullandı.

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