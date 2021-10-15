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Yerel Kafası bazaya sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Kafası bazaya sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kafası bazaya sıkışmış halde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:04:00 -
Kafası bazaya sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Burhan Hançer Sokak'taki evlerinde odasında ders çalışan 10 yaşındaki Z.E.T, bir süre sonra bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

Ailesi tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürülen kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

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