Kafalar kuma gömüldü! Muharrem İnce’nin HDP itirafına CHP’den halen ‘tık’ yok

CHP’den dışlandıktan sonra Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, dün yaptığı basın toplantısında, hareketin kurucularını ve beraber yürüyeceği isimleri ilan etti. Toplantıda birtakım açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı da itiraf etti. CHP’nin bir türlü kabul etmediği ittifaka ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, bu birliktelikten memnun olmadığını dile getirdi.

HDP itirafı

Muharrem İnce, “Bunlara seviniyor falan değilim. Bunlara kahroluyorum ben, kahroluyorum. Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek halim yok benim. Kırk yılımı verdim ben bu partiye. Kahroluyorum bu durumu görünce. Üzülüyorum. İyi olsun istiyorum. İttifakları kimle yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Milletin gözünün önünde; gizli saklı değil. Ben öteden beri söylüyorum. Son seçimlerde bize büyükşehirlerde HDP'lilerin desteği olmadı mı kardeşim? Olmadı mı, bunu bilmiyor muyuz yani? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. Hep söyledim, o günden beri söylüyorum; CHP yönetimi çıksın, siz aday çıkarmadınız, geldiniz bizi desteklediniz, teşekkür ederiz, desin.” ifadelerini kullandı.

CHP kafayı kuma gömdü

Muharrem İnce’nin bu itirafı, CHP’nin ipliğini tümden pazara çıkardı. Söz konusu itirafın ardından gözlerin çevrildiği CHP cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. İYİ Parti’yi de hepten köşeye sıkıştıran bu itirafın ardından CHP’liler adeta kafayı kuma gömdü. Seçmeni rahatsız etmemek için terör örgütü PKK’nın destekçisi HDP ile yapılan itirafı sürekli gizli tutmaya çalışan CHP, halen İnce’nin açıklamalarına karşın bir yalanlama veya doğrulama yapamadı.