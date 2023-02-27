Kafada sivilce çıkması neden olur, nasıl geçer? Bitkisel çözüm: yeni saçlar çıkıyor, dökülen yerlerden saç fışkırtıyor!

Sivilce; yüz, sırt, omuz gibi bölgelerin yanı sıra kafa derisinde de görülen bir cilt problemidir. Ağrı, kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren kafa derisindeki sivilcelerin nedenlerini ve kafa derisindeki sivilceler nasıl geçer mercek altına aldık. Bazı durumlarda tehlikeleri sonuçlara neden olan kafa derisindeki sivilcelerle gibi bilinmesi gereken tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ensede saç dibinde sivilce!

Kafa derisinde çıkan sivilceler, vücutta çıkan sivilceler ile aynı nedenlerden meydana gelirken bazıları yağ bezesine dönüşebilir. Vücuttaki yağ bezleri yani sebumun ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine saç kanalları ile bağlanır. Kafa derisinde oluşan aşırı yağlanma ve sebum ile bölgedeki gözenekler tıkanır. Kafa derisinde sivilce oluşumu, derinin nefes alamayıp iltihap oluşturması ile ortaya çıkar. Aşırı stres, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar sivilce oluşumunu tetikleyecektir.Bunun yanı sıra kafa derisinde çıkan sivilcelere; saç bakım ürünleri, saç kremleri ve jöle gibi kafa derisindeki gözenekleri tıkayan ürünlerde neden olabilir. Hava kirliliği, sıcaklık, nemli hava ve terleme ciltteki gözenekleri doldurup bakteri oluşumuna neden olacaktır. Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır.

Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır. Peki kafa derisinde oluşan sivilcelere ne yapmak gerekir?

- Saç derinizdeki sivilce oluşumunu fark ettikten sonra, akneleri asla sıkmamalısınız. Bir hastanenin cildiye bölümüne ya da dermatoloji uzmanında, baş derisinde sivilce oluşumu şikayetiyle başvurabilirsiniz. Dermatoloğunuz saç derisine çeşitli analizler yapıp, gerekli gördüğü tedaviye başlayacaktır.

- Saç derinizdeki sivilceler, aşırı yağlanmadan kaynaklanıyor olabilir. Saçlarınızı sık sık yıkayıp, temizlendiğine emin olun. Saçınızda olabildiğince az kimyasal içeren bakım ürünleri kullanmaya özen gösterin. Alkol, derideki nemi çekecek ve cildin kurumasına neden olacaktır. Bu nedenle alkol içeren ürünler yerine, antibakteriyel veya bitkisel içerikli şampuanlar kullanabilirsiniz.

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- Sadece aknelerin üzerine salisilik asit içeren kremler uygulayarak, sivilcelerdeki iltihaplanmayı önleyebilirsiniz. Antibiyotik, antibakteriyel ve salsilik asit içeren kremler kullanılmasına rağmen sivilceleriniz geçmiyorsa dermatoloji uzmanınızdan ağız yolu ile alabileceğiniz antibiyotik ilaç isteyebilirsiniz. İçeriğinde sülfür olan kremler ve şampuanlar, saç derinizde onarım etkisi yaratacaktır.

- Evde uyguladığınız yöntemler, kullanılan kremler ve antibiyotik ilaçlar herhangi bir işe yaramadıysa ve sivilce oluşumu devam ediyorsa cerrahi müdahale gereklidir. Bir plastik cerrahın yapacağı cerrahi müdahale ile iltihaplı sivilceler kolayca alınabilir. Sivilcenin alındığı bölgeye özel solüsyonlar uygulanarak, daha sonradan oluşacak sivilceler önlenmiş olur.

Kafa derisindeki sivilcelere iyi gelen doğal kürler, Saç derisinde sivilce için şampuan tarifleri

DOMATES SUYU

Malzemeler :

- 1 çorba kaşığı domates suyu,

- 1 kaç damla limon suyu,

- Yarım kaşık bal

YAPILIŞI :

Tüm malzemeyi bir kabın içerisinde karıştırın ve kafa derinize masaj yaparak uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu tarifi bir kaç günde bir kullanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Malzemeler:

- Elma sirkesi,

- Ilık su

YAPILIŞI :

Eşit miktarda elma sirkesi ve ılık suyu karıştırın. Bu su ile saçlarınızı yıkayın. Karışımı saçlarınızda 5-10 dakika kadar bekletip temiz su ile durulayın. Saçınızı her şampuan döktüğünüz de bu işlemi tekrarlayın.

Saç dökülmesi

Saç dökülmesi, herhangi bir saç kaybı durumunda ortaya çıkan durumdur. Saç dökülmesi, genellikle saçın doğal yıpranmasından veya saç foliküllerinin zayıflamasından kaynaklanır. Saç dökülmesi, genellikle yaşlanma, stres, beslenme yetersizliği, hormonal değişimler, ilaç kullanımı veya hastalıklar gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Saç dökülmesi, genellikle kafa derisinin üst kısmında, saç köklerinin çevresinde görülen küçük kırmızı noktalarla başlar. Saç dökülmesi, saçın kalınlığını ve yoğunluğunu azaltarak saçın daha ince ve daha az yoğun görünmesine neden olur. Saç dökülmesi, genellikle saçın köklerinde çıkan kırmızı noktaların yanı sıra, saçın köklerinde beyaz ya da gri saçların çıkmasıyla da kendini gösterebilir.

Köksüz saç dökülmesi: Günlük 100-200 şeklinde dökülüp yerine yeni saç gelmemesi nedeniyle de artık kellik problemi geliyor demektir.

Bölgesel saç seyrelmesi: Alopesia areata: Bölgesel saç dökülmesinde sık görülen nedendir. Sınırları keskin ve belirli boşluk alanlar bulunmaktadır. Öncelikle küçük bir bozuk para gibi başlayan saçsız alanlar, genellikle birkaç hafta içinde büyür. Eğer tedavi edilmez ise sıklıkla saçların başka yerlerinde de ortaya çıkar. Saçlar kendiliğinden döküldüğü zaman, saçın ucunda beyaz bir kitle görülür. Çoğu insan bunun saçın uzama merkezi olduğunu düşünür ancak bu sadece saçın dip ...

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ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı saç uzaması konusunda çok etkilidir. Yağlı asitlerle, birçok antioksidanla, E vitaminiyle dolu olan zeytinyağı, saç derinize nemlendirerek, zarar görmüş yerleri kısa sürede onarır.

Ilık zeytinyağını saç diplerinize sürün.

Birkaç dakika boyunca nazik bir şekilde masaj yapın.

Saçlarınızı bir havlu ile sarın ve gece boyunca bu şekilde uyuyun.

Sabah uyandığınızda saçlarınızı zeytinyağından arındırın.

Düzenli olarak haftada 1 defa bu yöntemi uygulayın.

SARIMSAK YAĞI

Sarımsak yağı vitamin ve mineraller açısından çok zengin bir doğal yağdır. Sarımsak yağının içerisinde antioksidanlar bulunur. Bu özelliği sayesinde saçları onarır ve yeniler.

Sarımsak yağı saç köklerini güçlendirir. Saç dökülmesini engeller ve yeni saçların çıkmasına destek olur. Sarımsak yağı saçların uzamasına destek olur.

Sarımsak yağını saç diplerinize masaj yaparak sürün.

Tüm gece saçınızda bekletin.

Sabah uyanınca güzelce yıkayın.

Haftada 1-2 kez tekrar edin.