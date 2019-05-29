'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli için karar çıktı! "Kadına vuran adamı ayırdım, bana saldırınca söyledim"
"Kafa keseceğim" sözleriyle büyük tepki çeken Suriye uyruklu A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:47
Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Sözlerim çarpıtıldı"
A.A.F.'nin, savcılık sorgusunda, "Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum" dediği öğrenildi.
Suriyeli A.A.F., 15 gün arayla bağlı olduğu semt karakoluna giderek, imza atacak.
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