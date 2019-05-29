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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli için karar çıktı! "Kadına vuran adamı ayırdım, bana saldırınca söyledim"

"Kafa keseceğim" sözleriyle büyük tepki çeken Suriye uyruklu A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:47
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli için karar çıktı! "Kadına vuran adamı ayırdım, bana saldırınca söyledim"

Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sözlerim çarpıtıldı"

A.A.F.'nin, savcılık sorgusunda, "Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

Suriyeli A.A.F., 15 gün arayla bağlı olduğu semt karakoluna giderek, imza atacak.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:47
  1. Bursa
  2. "Kafa keseceğim" diyen Suriyeli
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • m.turkm.turk1 sa önce
    Türkiye'mizde maalesef HUKUK diye bir şey kalmadı.
  • YusufYusuf2 sa önce
    Bu ülkede Adalet dağıtmak kadınlara sahip çıkmak sanamı düştü bu adam evlili kolunu sallar bu Ülkede kafa kesmeye kol kesmeye devam eder. Yapmayın yazık ediyosunuz bu ülkeyeZalime merhamet Mazluma Zulümdür..
  • ImamImam5 sa önce
    Pch Madem elin bıçak tutuyor gidip vatanını savundu sana
  • muahmmed alimuahmmed ali6 sa önce
    daha bu iyi günlerimiz ülkeye atılan en büyük kazık bu ülkenin demografik yapısı bilerek değiştirldi 10 yıl sonra nufusun 4'te 1 bunlardan oluşacak bop'un bir parçası uyanın diyeceğim bir gülme gelir başımıza ne geliyorsa müstahak
  • MuratMurat7 sa önce
    Gönderin gitsin kafa kesmek ne arkadaş? Sınırdışı edilmesi için gerçekten yapmasımı gerekiyor?
  • Murat Murat 8 sa önce
    Kadına atılan dayak arada kaynadı gitti. Önemli değil, yeter ki, SnErdoğan Başkanı eleştirmek için, yorum yazacak bir yer bulun. Çoğu yorumcularfidnecitakımı. fetöcü veya pkklı .
  • EzelEzel8 sa önce
    Sınırdışı edilmeli
  • ElifelElifel8 sa önce
    Kafa keseceğim ne demek peki!! bunun yanlış anlaması nedir?adalet sana mı kaldı polis adalet varken sana mı düştü bu cümle çok korkunç bence sınır dışı edilsin böyle tehlikeli insanlar
  • hercaihercai8 sa önce
    Bir kadinin dovulmesi o sozlerden daha beter.
  • abidinabidin8 sa önce
    bu isınır dışı etmek lazım. bakın bu Suriyeliler Reis'i bitirdi. bunlar yüzünden çok oy kaybı oldu. hala Reis bu konuda halkla inatlaşırsa kendiside biter. demedi demeyin.
  • MuratMurat9 sa önce
    Bı de türk diye yorum yazıyorsun.T.c yı kaldırdınız,türk halkından bahsedene ırkçı dediniz ,10 milyon yabancıyı ülkeye yığdınız.Yavşaklar derken kişi kendi gibi bilirmiş herşeyi.Eğer millilikten milli görüşten bahsedecek sen rahmetli Erbakan'ın Tayyip Erdoğan hakkında tayyipe oy veren İsrail'e oy verir sözünü hatırlatırım.Ama sizde yüz ve hafıza olmadığı için saadetten oy isteme pervasızlığını gösterip ,başkanlık sisteminde ve Suriye'ye PKK koridoru açtığınız gibi alçalabilirsiniz.Sizin için fetö bile bı ara haşa peygamber gibi kutsaldı.Fetöye laf söyleyeni mecliste üstüne yürüyordunuz.Nede olsa Berat beyinizde onların elinde büyümüş.Sonrada vatan millet Sakarya.YEMEZLER.
  • turkturk9 sa önce
    LANDANA TURKIYEDE YASADIGINI UNUTMA. BIRINCISI SURIYELISIN OFSAYTASIN IKINCISI TURKIYEDE CHPVAR. KIM BIRILERI CINSEL SALDIRI YAPTOIYSA INTERETTEN MUSLUMANALRA ATAN SIDIKLILER.GERCEGIN ORTAY ACIKMASIYLA YANI O SAHISLAR CHP OLDUGU ANLASILINCA KAFALARINI KICLARIN ASOKANLAR OLDUGU SURECE TURKIYEDE DILINI TUTMASINI OGREN. KIMSEYIDE AYIRMA SUCU SANA ATARLAR. BU YAVSAK OGULLARI
  • SelimSelim9 sa önce
    Söylediği sözün zaten kanunda bir cezası yok ki. O kadar adam yaralayan var serbest kalıyor buna mı ceza verecekler.
  • cihadcihad10 sa önce
    senin sözün batsın s ırf konuşmanızdan kavga çıkar deyus burada o kadar insan var kavga eden bi seni kameraya çekerek geldiler hıyar
  • MuratMurat10 sa önce
    Bir Suriyeli güzellemesi daha.Gazete dediğin yalnızca okurun satın alabileceği gazete olmalı .Saray aşkı nelere kadirsin.Adam kafa keserim diyor ve sözü yanlış anlaşıldıma getiriyor ve sizde yıkama temizleme yapıyorsunuz.Eyy millet uyanın artık bu işin sonu kötü.Her kurum satın alınmış ,halka lale devrini yaşatıp hunharca uydurma vergilerle esir aldılar.
  • AHMEDAHMED10 sa önce
    Salak adam Suriyeliler konusunda ,Halkın hassas olduğunu bilmiyor musun? Hiç duymadın mı? Burası Suriye mi? Böyle salaklıklarınız yüzünden halk sizi istemiyor. Akıllı olun.
  • ümitümit11 sa önce
    Bunlar Erdoğan’ın ve akp nin kahramanları devlet madalyası takacaklar yakında hepsine vatanını satıp ülkesini bırakıp Türkiye’de erkeklik yaptıkları için

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