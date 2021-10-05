  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan skandal Türkiye paylaşımı! "2023’te Erdoğan kaybedince Kılıçdaroğlu’ndan onların yargılanıp teslim edilmesini isteyeceğiz"

CHP, elektrik dağıtım şirketlerine çalışıyor

Azerbaycan ve Türkiye'yi tehdit eden İran'a şok! Bir ülke resmen kapattı

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"

Bahçeli'den yeni yasama yılı mesajı: Çok sayıda adım ve kararımız olacaktır

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Ekrem kuyrukları hortlattı

CHP’nin raporundan skandal çıktı! HDP’nin talebi eyaletleştirme ve yerel vergi detayı dikkat çekti
Yerel Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var
Yerel

Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 6 kişi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:09:00 -
Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın Karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.

Karabük’ten Bartın istikametine gitmekte olan Halil Ünlü yönetimindeki 34 HUT 68 plakalı otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı istikametten gelen Cafer Türkmen yönetimindeki 06 HA 9762 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Feride Ünlü, Gülay Port, Özgür Türkmen ve Canberk Öztürk yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 ambulansları ile Jandarma ve Bölge trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Türkmen ve yanındakiler olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay