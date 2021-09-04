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Yerel Kafa kafaya çarpıştılar
Yerel

Kafa kafaya çarpıştılar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 18:35:00 -
Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, Kahta-Diyarbakır yolu 8. kilometresinde bulunan meydana geldi.

Ömer Özçelik yönetimindeki 34 CRG 78 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Kılınç yönetimindeki 02 ABT 105 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yoldan çıktı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan Eda Kılınç ve Zeynep Zümra Kılınç yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracında sıkışan Ömer Özçelik, ekipler tarafından çıkartıldı.

Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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