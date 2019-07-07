0553 313 94 23

Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

Diyarbakır’da 3 ay önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle önce saçları dökülen, ardından da kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin Tavukçu’nun dramı, Sağlık Bakanlığı ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:40
Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

Diyarbakır’da 3 ay önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle önce saçları dökülen, ardından da kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin Tavukçu’nun dramı, Sağlık Bakanlığı ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Lorin’in tedavisine Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlandı.


Diyarbakır’da yaşayan 3 yaşındaki Lorin Tavukçu’nun önce “egzama”, ardından “mantar” teşhisi konulan hastalığına çare bulunamayınca kendisini eve mahkum eden süreç başladı. Baba Mehmet Ali Tavukçu, saç dökülmelerinin başlamasıyla birlikte Lorin’in saçlarını kazıttıklarını, bu süreçten sonra da kafa derisinde yaralar ve kanamaya kadar varan iltihaplanmaların yaşandığını söyledi.



Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü babayı aradı


Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yetkililer baba Mehmet Ali Tavukçu’yu arayarak, Lorin için ellerinden gelen her şeyi yapacakları sözünü verdi. Bunun üzerine baba Tavukçu, Lorin’i hastaneye götürerek tedavisine başladı. Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan baba Tavukçu, kendisini önce İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin aradığını söyledi. Baba Tavukçu, “Lorin’in hastalığı ve şu ana kadarki tedavi süreçleri hakkında bilgi aldılar. Ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Cilt Hastalıkları Bölüm Başkanı olan uzman hekime yönlendirdiler. Lorin’den kan örnekleri alındı. Mantar teşhisi ile iki aylık bir tedavi süreci önerildi. Daha önce uygulanan tedavi yöntemleri sonlandırıldı ve farklı bir süreç başladı. Umudumuz, Lorin’in bünyesinin tedaviye cevap vermesi ve en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasıdır. Daha sonra Sağlık Bakanlığından yetkililer aradı. Onlara da anlattım aynı şeyleri. ‘Herhangi bir maddi talebiniz var mı?’ dediler, ‘Hayır’ dedim. Biz üç aydır tedavi peşindeyiz. Kahroluyoruz iyileşme olmayınca. Arayış içerisindeyiz bir çare buluruz diye. Bir hafta kızım hastanede yatırıldı ancak yine çözüm olamadı. Bakanlık yetkilileri, Lorin için bir dosya açtıklarını ve sürekli irtibat halinde olacaklarını belirttiler” dedi.



"Akranları ile oyun oynayamadığı için üzülüyor"


Mehmet Ali Tavukçu, Lorin’in en çok geceleri uyumada sorun yaşadığını kaydederek şöyle devam etti:


“İlk dönemlerde yastıkla yatıyordu ancak son 10 gündür yaralar artınca deride incelme oldu. Yastığa kafasını koyunca acıdan uyuyamıyor. Nefesimle serinletiyorum o uyuyuncaya kadar. Her iki avuç içini alnına yaslayıp yüzüstü uyuyabiliyor ancak. Bu deri hastalığına bize yardımcı olabilecek doktor ve hastanelere çağrımız, bu işin tedavisini yapabilen var ise yardımcı olsalar seviniriz. Lorin, en çok saçlarının kesilmesine ve akranları ile 3 aydır oyun oynayamamasına üzülüyor. Saçları dökülmeye başlayınca saçını makasla incelten annesine olan kızgınlığını da zamanla yendi. Biz çaresizce yapılan tedavinin olumlu geçmesini bekliyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu
    1. Taksinin sıkıştırdığı motosiklet..
    2. AK Parti’ye seslenen Karamollaoğlu:..
    3. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2..
    4. Otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki..
    5. Kırkpınar’da yarı final heyecanı..
    6. Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le..
    7. Antalya'da silahlı saldırı! 1 ölü
    8. Kırkpınar’a tek ağa aday oldu
    9. Mişmişpark fuar alanına otobüs..
    10. Mete Gazoz'dan altın madalya
    11. Bursa’da 12 ton kaçak midye ele..
    12. Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine..
    13. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    14. Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
    15. Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam
    16. İstanbul havalimanlarından rekor yolcu!
    17. Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi..
    18. Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,..
    20. Pendik’te trafik magandası dehşeti
    21. 6 asırlık çeşmeye restorasyon
    22. Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı..
    23. Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay..
    24. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi..
    25. Büyükşehir’den güvenli sürüş eğitimi
    26. Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
    27. Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
    28. Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını..
    29. Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı:..
    30. Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar