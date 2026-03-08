  • İSTANBUL
Kaf-Kaf durdurulamıyor! Karşıyaka, Uşak'ta 4'te 4 yaptı

Kaf-Kaf durdurulamıyor! Karşıyaka, Uşak’ta 4’te 4 yaptı

TFF 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Karşıyaka, Uşakspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek üst üste dördüncü zaferini ilan etti. Puanını 53’e çıkaran Yeşil-Kırmızılılar, ikinci sıradaki Eskişehirspor’un ensesine yapıştı. Kaf-Kaf için şimdi "karar haftaları" başlıyor.

İzmir’in köklü temsilcisi Karşıyaka, ligin 24. haftasında kritik Uşakspor engelini kayıpsız geçerek yükselişini perçinledi. Zorlu deplasmanda sergilediği dirençli oyunla sahadan 2-1 galip ayrılan Burhanettin Basatemür’un öğrencileri, galibiyet serisini 4 maça çıkarırken taraftarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan 24. hafta mücadelesinde Uşakspor'u deplasmanda mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Uşakspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini elde ederek puanını 53'e yükseltti. İzmir ekibi, 3. sıradaki yerini korurken bir maç eksiği bulunan 2. sıradaki Eskişehirspor ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

4 MAÇLIK ZORLU PERİYOT

Son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Karşıyaka'yı zorlu bir fikstür bekliyor. Play-off mücadelesi veren Uşakspor'u mağlup eden yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki hafta yine play-off hattında yer alan ve kendisinin bir basamak altında bulunan Ayvalıkgücü ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından deplasmanda play-off hattının hemen altında bulunan ve ilk altıya girmeye çalışan Denizli İdman Yurdu ile karşılaşacak. Bu maçın sonrasında ise Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, ikinci sırada yer alan ve doğrudan rakibi konumundaki Eskişehirspor'u taraftarı önünde ağırlayacak.

İzmir temsilcisi, zorlu periyodun son maçında ise düşme hattından uzaklaşmaya çalışan bir diğer İzmir ekibi Bornova 1877'ye deplasmanda konuk olacak. Yeşil-kırmızılıların bu dört karşılaşmanın ardından play-off hattındaki konumu büyük ölçüde netlik kazanacak.

