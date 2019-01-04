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'Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz" açıklamasında bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 13:55
'Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kadroya geçenler ile KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılına ait yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı istiyoruz” dedi.

Arslan, enflasyon karşısında çalışanları koruyabilmenin AK Parti hükümetlerinin en büyük başarılarından birinin olduğunu belirterek, “2019 yılı için asgari ücrette 26,05, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,19, memurlara ise 10,70 zam yapıldığı dikkate alındığında kadroya yeni geçenler ile KİT’lerde çalışıp kadro kapsamı dışında kalan işçiler için daha önce yüzde 4 olarak belirlenen ücret artışı mutlaka gözden geçirilmelidir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:55
  1. Hak-İş
  2. Mahmut Arslan
  3. AK Parti

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