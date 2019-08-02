Kadroya geçen taşeron işçilerine ilave tediyeler ne zaman verilecek?
Kadroya geçen kamuda çalışan taşeron işçilerin merakla gözlerle beklediği tediyelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla yayınlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerine tediyeler ne zaman verilecek? Kamu işçi ödemeleri bayramdan önce yapılacak mı? Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.02 Ağustos 2019 Cuma 08:39
Kadroya geçen kamuda çalışan taşeron işçilerin merakla gözlerle beklediği ilave tediyelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla yayınlandı. Kadroya geçen taşeron işçilerine tediyeler ne zaman verilecek? Kamu işçi ödemeleri bayramdan önce yapılacak mı? Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kadroya geçen 4D işçilere verilecek ikramiyelerin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.
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