  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar'dan gündemi altüst edecek itiraf: Evet öldüler

Tek yalanı doktorluk değilmiş! Sahte doktorun bu yaptıklarını şeytan duysa kaçar

1991-1995 arasında, CHP+İP bu değişikliği niye yapmadı?

Dev proje için geri sayım... 3,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek!

Doğalgaz faturasını düşürmek bu kadar basit!

'Petrol var' deyince kimse inanmamıştı! 'Deli' denilen adamın başına talih kuşu kondu: Dev petrol rezervi

Fatih Altaylı canlı yayında fena patladı! Kimler için "Bana b.ka bakar gibi bakıyorlar" dedi? Eline sopa alıp dalacakmış

İzleyen "Hak etmişsin" diyor! Uçkur düşkününden rezil itiraf

Türkiye'nin beklediği rakamlar açıklandı

İstanbul'da kafatası ve iskelet parçaları bulundu! Görenler dehşete düştü! Ekipler harekete geçti
Ekonomi Kadrolu psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alınacak
Ekonomi

Kadrolu psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alınacak

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen yerlerde 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:44:00 -
Kadrolu psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23