Kadrolu öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2026 Zamlı öğretmen maaşı güncel rakam kaç TL?

Milyonlarca öğretmen ve eğitim çalışanının merakla beklediği maaş düzenlemesi, açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte kesinleşti. 2026 yılı için geçerli olacak zamlı öğretmen maaşı, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden belirlendi. Gözler “öğretmen maaşı ne kadar oldu?” sorusuna çevrildi.

2026 Ocak ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak artışlar da netleşti. Bu kapsamda öğretmen maaşları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden düzenlendi. “Öğretmen maaşı ne kadar oldu?” ve “2026 zamlı öğretmen maaşı güncel rakam kaç TL?” soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

2026 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI BELLİ OLDU MU?

Açıklanan verilerle birlikte 2026 zamlı öğretmen maaşı hesaplamaları tamamlandı. Yeni maaşlar, mevcut katsayılar ve enflasyon farkı dikkate alınarak güncellendi. Böylece öğretmenler, yeni yıl itibarıyla alacakları maaş tutarını öğrenmiş oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI SONRASI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı 61 bin 146 TL iken 5 aylık fark sonrası 71 bin 877 TL oldu.

1/4 derecesindeki uzman öğretmenin maaşı güncelde 67 bin 776 TL iken 5 aylık zam farkı sonrası 79 bin 658 TL oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞI GÜNCEL RAKAM KAÇ TL OLDU?

“Öğretmen maaşı güncel rakam kaç TL?” sorusu, zam sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yapılan düzenleme ile öğretmen maaşları önceki döneme göre artış gösterirken, derecesi ve hizmet yılına göre farklılıklar da oluştu.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı öğretmen maaşlarının, belirlenen takvim doğrultusunda ödenmesi bekleniyor. Güncellenen maaşlar, ilgili dönemin ilk maaş ödemesiyle birlikte hesaplara yansıtılacak. Öğretmenler, resmi açıklamalarla birlikte detaylara erişebilecek.

2025 KADROLU ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADARDI?

Bir önceki yıl olan 2025’te öğretmen maaşları Ocak ayında yapılan zamla birlikte şu şekilde uygulanmıştı:

9/1 Kadrolu Öğretmen: 52.465 TL

Uzman Öğretmen: 58.143 TL

Başöğretmen: 62.000 TL

2026 yılında yapılan yeni düzenleme ile öğretmen maaşlarının, 2025 yılına göre enflasyon farkı ve zam oranları doğrultusunda yeniden artırıldığı görüldü.