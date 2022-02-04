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Spor Kadroda düşünülmüyordu, şimdi kıymete bindi!
Spor

Kadroda düşünülmüyordu, şimdi kıymete bindi!

Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sezon başında 1 yıllığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Alanya'ya Emre'nin bonservisini vermedi

Yeniakit Publisher
2022-02-04 15:05:00 -
Kadroda düşünülmüyordu, şimdi kıymete bindi!

Sarı-kırmızılılardan Alanyaspor'a kiralık giden Emre Akbaba'nın bonservisini almak isteyen Akdeniz ekibinin teklifi Galatasaray tarafından reddedildi.

Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sezon başında 1 yıllığına Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Sarı-kırmızılı takım ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, 29 yaşındaki oyuncu Akdeniz ekibinde gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılıları pişman etmişti.

Alanyaspor ligin ilk yarısında 20 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayan yıldız futbolcunun borservisini almak için Galatasaray ile temasa geçti.

Galatasaray Alanya nın Emre Akbaba teklifini reddetti #1

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile pazarlık masasına dahi oturmadan bu teklifi geri çevirdi.

 

Galatasaray Emre Akbaba'yı 2018-2019 sezonun başında turuncu yeşilli ekipten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılı formayla ilk sezonunda 21 maçta sahaya çıkan orta saha oyuncusu takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı vermişti. İkinci sezonunda 19 kez sahaya çıkan Emre, 6 gol ve 1 asist kaydetti.

Galatasaray'ın şampiyonluğu 1 gol averajla Beşiktaş 'a kaptırdığı geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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