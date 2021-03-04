Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim

Rusya'nın paralı askerler grubu olan ve dünyanın çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Wagner grubunun liderinin Çeçenistan'da olduğu belirtiliyor.

NATO, Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov'a flaş bir talepte bulundu. Kadirov ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre, Çeçenya lideri Kadırov, FBI'dan Rus paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu olduğu iddia edilen Prigozhin hakkında bilgi vermek için 250.000 dolar nakit istedi.

Prigozhin'in Grozni'de olduğunu söyledi.

Wagner yine harekete geçiyor

Libya'da Halife Hafter için savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun unsurlarının, Moskova'nın çatışma alanlarında "hibrit savaşa" dayanan yeni politikasının bir parçası olarak birden fazla Afrika ülkesinde yayıldığı iddia ediliyor.

Amerikan Bloomberg Ajansı, ismini vermediği bazı kaynaklara dayanarak, Wagner paralı askerlerinin halihazırda; Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Zimbabve, Angola, Madagaskar, Gine, Gine Bissau, Mozambik ve muhtemelen de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konuşlandığını savunuyor.

Bununla birlikte Wagner paralı askerlerinin, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Mozambik'te konuşlandırıldığının ihtimalden fazlası olduğu kaydediliyor.