Kadirov yeniden aday olacak

Birleşik Rusya Çeçenistan Bölge Sekreteri ve Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov yaptığı açıklamada, mevcut Başkan Ramzan Kadırov ile birlikte Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Mogamed Zelimhanov’un aday olduğu kongrede yapılan gizli oylama sonucunda, Kadırov’un oybirliğiyle Çeçenistan başkanlığına aday gösterildiğini belirtti.

Birleşik Rusya Partisi Bölge Dairesi’nin başkent Grozni’de düzenlediği kongreye katılan Kadırov, “Bu seçimlere hep birlikte gideceğiz. Halk tarafından seçilmemiz halinde, görev süremiz boyunca elimizden geldiğince halkın refahı için çalışacağız. Gece ve gündüz demeden, Allah rızası için, halkımız için, vatanımızı kalkındırmak ve torunlarımızın bizimle gurur duymaları için, vatanımıza layık nesiller yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çeçen halkının birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Kadırov, “Her şeyden önce toplumda birlik olmasını istiyorum, bugün Çeçen halkı tarihinde hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içindedir. İktidar ve toplum arasında bölünme olmamalı, birbirlerini duymaları gerekir, aksi takdirde tüm çabalar boşa gidecektir. Halkın çağrılarına her zaman yanıt vermeye hazırız, halkımızın yardımına her zaman koşmaya hazırız ve halkımız bizi duyuyor, bu bizim en önemli zaferimizdir” dedi.