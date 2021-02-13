Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, babasının ölüm nedenini açıkladı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, babasının Kovid-19'u atlattığını ancak bağışıklığının düşmesiyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kadir Topbaş'ın oğlu ölüm nedenini açıkladı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Babasının ölümü sonrası açıklama yapan Ömer Topbaş, Kadir Topbaş'ın ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını açıkladı.

Kadir Topbaş'ın ölümü sonrası oğlu Ömer Topbaş'la konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam Covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dediğini aktardı.

Topbaş koronavirüs nedeniyle entübe edilmişti

Uzun süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı. Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti.

Topbaş, 2004'ten istifa ettiği 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kadir Topbaş kimdir?

8 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi.

Aynı yıllarda birlikte devam ettiği üniversitelerden; 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalıştı.

Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kırk yılı aşkın siyasi hayatında;

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihî eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağladı 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlıklı tezi ile doktora yaptı.

1999 yılında Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen Güzel Beyoğlu Projesi'ni geliştirerek uygulamaya koydu.

Mimari projesini kendisinin çizdiği Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'daki Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ni hizmete aldı.

2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından Birlik Başkanı olarak seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar yürüttü.

2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçildi ve bu görevlerini 2007 yılına kadar sürdürdü.

UCLG- MEWA'yı yeniden yapılandırarak kurumsal kapasitesini güçlendirdi. 2007 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) EŞ Başkan seçildi ve bu görevini 2010 yılına kadar yürüttü. 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

2009 yılında Türkiye Belediyeler Birliği'ne Başkan seçildi.

2010 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) Başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2011 yılında Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi'ne (UNACLA) Başkan seçildi. UNACLA'nın etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli girişimlerde bulundu.

2011 yılında Asya Belediye Başkanları Forumu'na (AMF) Başkan seçildi ve bu görevini 2013 yılına kadar devam ettirdi.

2012 yılında Pakistan Lahore Devlet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi.

2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından davet edilen, 2015-2030 yılları arası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Belirleme Çalışmalarını hazırlayan 26 üst düzey seçkin panelistler arasında yer aldı. Uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

2013 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) yeniden Başkan seçildi. Teşkilatın üye sayısının artırılması, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve temsil kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik olarak küresel düzeyde yoğun ve kapsamlı çalışmalar yaptı.

2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı olma başarısını gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Bu süreçte yönetim bilgi sitemi kuruldu ve belediye genelinde norm kadro uygulamasına geçildi. Belediyenin organizasyon yapısı, günün ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Birçok birimde toplam kalite yönetimi çalışmaları başlatıldı ve kalite büyük ödülü alındı.

Belediye bütçesi, reel anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde en yüksek sayısal değere ulaştı. Belediye hizmetleri üzerine uzmanlaşmış iktisadî teşebbüsler kuruldu. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün ve İstanbul İl Özel İdaresi'nin tasfiye süreci başarılı bir şekilde tamamlandı. Yerel yönetim reformu ile birlikte hizmet verilen toplam alan yaklaşık üç kat artmasına rağmen geniş bir hizmet ağı oluşturularak hizmetlerde herhangi bir aksamaya izin verilmedi.

2014 yılında Türkiye Belediyeler Birliği'ne yeniden Başkan seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde birlik bünyesinde kapsamlı bir kurumsallaşma çalışması başlatıldı. Belediye Akademisi kurularak belediyeciliğin her alanında uzmanlaşmış eğitim programları uygulanmaya başlandı.

Bölge ve il belediye birlikleri ile kapsamlı işbirliği projeleri yürütüldü. Afet veya acil yardıma ihtiyacı olan belediyelere teknik donanım desteği sağlandı. Türkiye'nin dış politikasına uygun uluslararası işbirliği programı geliştirildi.

Topbaş döneminde, Türkiye Belediyeler Birliği ulusal ve uluslararası düzeyde referans bir kurum haline geldi. Kültür ve sanat alanında uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olduğu önemli çalışmalar dolayısıyla 2014 yılında Kore Devlet Kültür Nişanı ile taltif edildi. Türkiye-Tataristan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yapmış olduğu değerli çalışmalar nedeni ile 2015 yılında Tataristan Cumhurbaşkanı tarafından, Tataristan Devlet Madalyası takdim edildi.

2015 yılında Türk dünyası ilişkilerini geliştirmedeki katkıları sebebi ile Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası takdim edildi.

2016 yılında Marmara Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. Yıl Madalyası ile taltif edildi.

Tarih ve Çevre (TAÇ) Vakfı ile Fiziksel Engelliler Vakfı mütevelli heyet üyesi ve İstanbul Modern Sanatlar Müzesi yönetim kurulu üyesidir.

Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre (TAÇ) Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

Kadir Topbaş, Özleyiş Topbaş ile evli olup üç çocuk babasıdır.

Siyasi kariyer

1973 MSP (Milli Selamet Partisi) Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı

1976 MSP (Milli Selamet Partisi) İl Yönetim Kurulu Üyesi, Tanıtım Birim Başkanı

1977 MSP (Milli Selamet Partisi) Artvin Milletvekili Adayı

1978 MSP (Milli Selamet Partisi) İstanbul İl Sekreteri

1985 RP (Refah Partisi) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi

1987 RP (Refah Partisi) Artvin Milletvekili Adayı

1993-1995 RP (Refah Partisi) Bağcılar İlçe Başkan

1995-1997 RP (Refah Partisi) İl Başkan Yardımcısı

1996 RP (Refah Partisi) Bakırköy Belediye Başkan Adayı

1997-1999 FP (Fazilet Partisi) İstanbul İl Başkan Vekili

1999-2001 FP (Fazilet Partisi) Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı

2001-2004 Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı

2004-2017 Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı