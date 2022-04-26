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Oruç Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku
Oruç

Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku

Mübarek Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba akşamı idrak edilecek. Bu kıymetli gecede Kadir Namazı kılacak olanlar ise Kadir Suresi’nin nasıl okunduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kadir Suresi Türkçe nasıl okunur? Kadir Suresi’nin meali anlamı:

Yeniakit Publisher
2022-04-26 12:10:00 -
Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku

Ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. On bir ayın sultanı ramazanda son günlere gelinirken Kadir Gece’siyle ilgili konular araştırılmaya başladı. Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.  Bu mübarek gecede Kadir Namazı kılınıyor. Kadir Namazı kılınırken ise kadir suresinin okunması gerekiyor. Peki, Kadir suresi nasıl okunur?

Kadir Suresi okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Oruç

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

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