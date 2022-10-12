Kadir suresi okunuşu faziletleri | Kadir suresi neye iyi gelin nasıl okunmalı?

Gününü ibadetlerle geçirmek isteyenler 'Kadir suresinin faziletleri nelerdir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kadir suresi okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir suresi faziletleri nelerdir?

Sabah ve akşam namazında bu sureyi üç kere okuyan kişiler kötülüklerden ve sıkıntılardan kurtulur.

Kadir Suresini okuyan kişilerin dilekleri gerçek olur, kazancı bollaşır ve evine bereket gelir.

Kadir Suresini okuyan kişiler hastalıktan kurtulur, belalardan kurtulur ve sürekli olarak huzur içerisinde yaşar.

Bu sureyi okuyan kişiler, Allah için savaşır gibi sevap kazanır.

Sürekli olarak Kadir Suresi okuyan kişiler afiyet ve rahatlık bulur.

Kadir Suresini okuyan kişiler, Kuran-ı Kerim’i dörtte birini okumuş sayılır.

Dua içerisinde sırayla Fatiha, Ayetel Kürsi ve Kadir suresi okuyan kişilerin dilekleri sırasıyla gerçekleşir.

Bu sureyi abdest aldıktan sonra üç kere okuyan kişiler, kıyamet gününde peygamberlerle beraber diriltir.

Yatsı namazından sonra 7 kere okunursa gökten ve yerden gelecek tüm şerlerden muhafaza olunur.

Güneş doğarken okunursa melekler okuyana 70 kere salât ederler, 70 kere rahmet ederler.

Bir kişi bulunduğu yerde Kadir Suresini okusa Allah(Celle Celâlühü)oraya bir melek yerleştiriyor, melek okuyan kişi için kıyamete kadar, Allah'tan af ve marifet diler, okuyan toprak olur gider melek yine o okuyan için aynı yerde af ve marifeti için dua etmeye devam eder.

Şeytanlar Kadir suresini okuyandan 1000 yıl öte gider.

Kadir suresini oturduğu yerden okuyana hac, umre ve nafile namazlar kadar sevap yazılır.

Yağmur yağarken 100 defa okusan ne isteğin (hacetin-dileğin) varsa gerçekleşir.

Her Cuma gecesi 7 kere okuyana Allâh-u Te’âlâ melekleri ile salât eder.

Abdestten sonra 1 kere okuyana; 50 sene boyunca gündüz oruç tutmuş, gece teheccüd kılmış kadar sevap yazılır.

Abdestten sonra 2 kere okuyan Peygamberlerin sevabına hissedar olur.