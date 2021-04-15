Kadir Şeker tahliye oldu mu olmadı mı? Kadir Şeker’in cezası onandı mı?

Konya'da Ayşe Dırla adlı bir kadının darp edildiğini görerek müdahale eden ve burada çıkan tartışmada Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesince onaylandı. Her iki tarafın da istinaf talepleri reddedildi.

Kadir Şeker'in suçu ne?

Kadir Şeker'in hayatının karardığı olay Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.