Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı? Kadir Şeker cezaevinden çıktı mı?

Kadir Şeker cezaevinden çıktı mı? Sevgilisi tarafından darp edilen Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran'ın hayatını kaybetmetmesi üzerine cezaevine giren Kadir Şeker'e kirli bir komplo kurulduğu ortaya çıkması üzerine Kadir Şeker yeniden gündeme geldi. Peki Kadir Şeker kimdir, nerelidir? Kadir Şeker serbest mi kaldı?

Kadir Şeker kimdir?

Yakın arkadaşları Kadir Şeker’i anlattı: Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara’da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara’da Odtü’de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.

Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.

Kadir Şeker ne iş yapıyordu?

Selin Güler (Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi): En son pazar günü görüştük. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. Kafası dağılsın diye buluşuyorduk. Tek motivasyonu sınavlardı. Kimseye bir zararı yoktu. Sevilen bir arkadaşımız. Sakin, sessiz biri. Kendini sınava vermişti.

İbrahim Kuru (Karatay Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği): Kimseye karşı herhangi bir olumsuz veya haksız davranışı olmazdı. Evden kütüphaneye, kütüphaneden eve giderdi. Şöyle bir sözü vardı “Ülkede üç şey olmak zor; kadın, çocuk, ağaç” derdi. Bu üçüne karşı gerçekten saygısı ve hassasiyeti vardı.

Kadir Şakir serbest kalacak mı?

Kadir Şeker’e yönelik ‘kiralık katil’ suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi. Sahte mesajları gönderen kişi, Özgür Duran’ın ailesinin kendisini ‘yalancı şahitlik’ yapması için tehdit ettiğini iddia etti.

Şeker Ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyledi. Hürriyet’e özel açıklama yapan avukat Emrah Daylan, “Bu olay Kadir’e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir’i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı. Savcılık Instagram mesajlarının sahte olduğunun altını çizerek Kadir Şeker’in suçlandığı davada takipsizlik verdi. Kadir Şeker’in azmettirildiğine ilişkin bir soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

Kadir Şeker ifadesinde ne söyledi?

Kadir Şeker ifadesinde şunları söylemişti: ”Adama ‘Abi ne yapıyorsun!’ dedim. Bana ‘S.. git başımdan … veleti’ dedi. Ben ‘Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ dedim. Bunun üzerine ‘Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne’ dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı. Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım."