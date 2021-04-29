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Gündem Kadir Şeker davasında önemli gelişme
Gündem

Kadir Şeker davasında önemli gelişme

Kadir Şeker'in avukatları, cinayetle suçlanan müvekkillerinin tahliyesi için Yargıtay'a başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:26:00 - 2021-04-29 09:28:02
Kadir Şeker davasında önemli gelişme

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler ettiği belirtilen ve kamelyayı yumrukladığı söylenen Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü. Her iki tarafın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gönderildi. İstinaf mahkemesi her iki tarafın istinaf gerekçelerini esastan reddederek yerel mahkemenin verdiği cezayı onayladı.

Kadir Şeker'in avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin tüm itirazları reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onaylaması üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Sabah'ın aktardığına göre avukatlar Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan tarafından yazılan dilekçede, Kadir Şeker'in yurttaşlık bilinci ile bir kadın daha ölmesin diye yardıma gittiği vurgulandı.Olayın kasten öldürme olmadığı belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Ağlama sesini duyduğu bir kadına yurttaşlık bilinci içinde insani ve vicdani değerlerle yardıma gittiği, Kadir'in kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmediği, olayın tarafların yere düşmesi sonucu meydan geldiği, Kadir'in bir kadın daha ölmesin veya yaralanmasın diye üstün bir bilinç ile yardımcı olmak niyetiyle olayın olduğu bölgeye gitti.

Ancak gittiği yerde önce tehdit ve hakaret daha sonrada fiziki saldırıya maruz kaldığı, Kadir Şeker hakkında TCK 81 maddesinin uygulanması yasaya ve usule aykırı olduğu, yerel mahkeme ve İstinaf Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesini talep ederiz"

Kadir Şeker'in tahliye edilmesinin talep edildiği dilekçenin devamında, "Kadir Şeker'e verilen cezada tahrik indirimi azami hadden uygulanmalıdır, olayda meşru müdafaada sınırın aşılması durumu vardır. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kadir Şeker aleyhine tesis etmiş olduğu karar ve bu kararın istinafı neticesinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin esastan red kararları yasaya ve usule aykırı olduğundan hükümlerin Kadir Şeker lehine bozulmasına karar verilmesini, suç vasfının değişme ihtimali ve Kadir Şeker'in tutuklulukta geçirdiği uzun sürede dikkate alınarak Kadir Şeker'in öncelikle tahliyesine karar verilmesini, aksi kanaatte olunması halinde ise yine uygun görülecek adli kontrol tedbirleri ile tahliyesine karar verilmesi talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

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