Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama! Yoğun bakımda tedavi gören Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiğine dair iddialara jet yalanlama geldi.

Yoğun bakıma alınan Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu hakkında sosyal medyada yayılan vefat ettiği hakkındaki iddialara yakın çevresinden jet yalanlama geldi. Nurullah Mısıroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Üstadımızın durumu düne nazaran çok daha iyi elhamdülillah. Vefaat ettiğine dâir haberler “YALAN”dır." açıklamasında bulundu.

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