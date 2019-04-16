0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!

Yoğun bakımda tedavi gören Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiğine dair iddialara jet yalanlama geldi.

16 Nisan 2019 Salı 21:26
Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!

Yoğun bakıma alınan Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu hakkında sosyal medyada yayılan vefat ettiği hakkındaki iddialara yakın çevresinden jet yalanlama geldi. 

Nurullah Mısıroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Üstadımızın durumu düne nazaran çok daha iyi elhamdülillah. Vefaat ettiğine dâir haberler “YALAN”dır." açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 21:26
  1. Kadir Mısıroğlu

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren15 dk önce
    nedense her zaman vefat haberleri yalanlanıyor ve insanların vefat haberiyle yüzleşmesinin önüne güya geçiliyor. ara güler'de de böyle oldu. mısıroğlu'nda da olacak belli. bu hekim-hastane idaresi-aile ekseninde gelişen bir yanıltmaca. unutmayın, ölüm hak ve gerçektir.
  • Osman karabayir Osman karabayir 22 dk önce
    Yine mi olmedi amk . Simdi Kafa kaldirip yine kufur edecek saga sola. Bende kufuru ondan ogrendim.
  • SelimSelim24 dk önce
    Allah gani gani rahmet etsin allah tahsiratını affetsin .allah kendini kendinde buldursun.ustadım allah dinim allah ilahım allah peygamberim muhammet .şeyhim piri fanibasit kul.
  • Hamza gobisHamza gobis36 dk önce
    Kafirler içi yaşasın cehennem. Cehenneme bir odun daha
  • CEVAT CEVAT 46 dk önce
    Allah sifa versin..ömur versin...adam gibi adam..üstadimiz..................

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
  1. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
  2. Uygur kadının acı feryadı! "Türkistan..
  3. İki kafadarın çıkmaz sokak manevrası..
  4. Sinan Gümüş, Galatasaraylı..
  5. Macron: “Notre Dame Katedrali 5 yılda..
  6. Küba Devlet Başkanından Lima Grubuna..
  7. Mehmet Okur: "Kampanyaya destek verin"
  8. YTB, "Rafadan Tayfa"yı yurt dışındaki..
  9. Modifiye egzoza 345 bin 960 lira ceza
  10. Balıkesirspor Baltok’ta olağanüstü..
  11. GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik..
  12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
  13. Bolu’da kaçak kazı operasyonunda 5..
  14. Terör örgütü, yüzlerce araçlık benzin..
  15. BGC ödülleri sahiplerini buldu
  16. Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA..
  17. İstanbul Başakşehir yöneticileri, MHK..
  18. Galatasaray'dan olay paylaşım!
  19. Serrac'tan "Silah ambargosunu..
  20. 8 gündür kayıptı, cesedi Dicle..
  21. Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor..
  22. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD’de 37...
  23. Bayraktar SİHA’sı Akdeniz semalarında..
  24. Dehşete düşüren kaza kameraya yansıdı
  25. Efsaneler Ülker Spor Salonu’nda buluştu
  26. Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği..
  27. Malatya’da otomobil ağaca çarptı: 1..
  28. TÜPRAŞ'tan İstanbul Havalimanı'na jet..
  29. Taksitli fuhuş operasyonunda 15..
  30. Elazığ'da korkutan deprem
Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

Günün Karikatürü

17 Nisan 2019
Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi