  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun eşi Aynur Mısıroğlu yeniakit.com.tr'nin konuğu oldu

Resmi tarihin birçok yalanını çürüten ve kendine has üslubuyla tarih ilmini milyonlara sevdiren tarihçi, yazar üstad Kadir Mısıroğlu'nun vefatının 1. yıldönümü vesilesiyle eşi Aynur Mısıroğlu, yeniakit.com.tr canlı yayınında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:01:00 - 2020-05-06 18:03:28
Kadir Mısıroğlu'nun eşi Aynur Mısıroğlu yeniakit.com.tr'nin konuğu oldu

Tarihçi, yazar Kadir Mısıroğlu’nun vefatının 1. yıldönümü nedeniyle eşi Aynur Mısıroğlu yeniakit.com.tr canlı yayınında konuğumuz oldu.

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sözlerinin Kemalistler tarafından kasıtlı bir şekilde çarpıtıldığını söyleyen Aynur Mısıroğlu, bunun özellikle Yunan meselesinde yapıldığını söyledi.

Yunan Mezalimi isimli tarihe geçen kitabı yazan Kadir Mısıroğlu'nun Yunanları hiç sevmediğini belirten Aynur Mısıroğlu, "Onun kadar Yunan düşmanı yoktu" dedi.

Aynur Mısıroğlu, Yunan Mezalimi isimli kitap yüzünden, Yunanların Kadir Mısıroğlu'nu bulup fotoğraflarını çektiğini de ifade etti.

Aynur Mısıroğlu şunları söyledi:

"Seksen ihtilalinden sonra dışarı gitme durumu hasıl oldu. Kızım o zamanlar küçüktü. Gümülcine'den gelen arkadaşları vardı. Çok da seviyordu. ‘Baba, Gümülcine'ye gidelim mi? Orada rahat ederiz’ dedi. ‘Kızım’ dedi, Türklerin yanında rahat ederiz ama Gümülcine Yunan idaresi altında. Ben Yunan idaresi altında yaşayamam.’"

Yayını izlemek için:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gorkem Serezli

haaaaa tam size yakışacak bir röpörtaj
  • Yanıtla

kadri nalıncı

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah hanımına Allah cc sabırlar versin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı