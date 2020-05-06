Kadir Mısıroğlu'nun eşi Aynur Mısıroğlu yeniakit.com.tr'nin konuğu oldu

Tarihçi, yazar Kadir Mısıroğlu’nun vefatının 1. yıldönümü nedeniyle eşi Aynur Mısıroğlu yeniakit.com.tr canlı yayınında konuğumuz oldu.

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sözlerinin Kemalistler tarafından kasıtlı bir şekilde çarpıtıldığını söyleyen Aynur Mısıroğlu, bunun özellikle Yunan meselesinde yapıldığını söyledi.

Yunan Mezalimi isimli tarihe geçen kitabı yazan Kadir Mısıroğlu'nun Yunanları hiç sevmediğini belirten Aynur Mısıroğlu, "Onun kadar Yunan düşmanı yoktu" dedi.

Aynur Mısıroğlu, Yunan Mezalimi isimli kitap yüzünden, Yunanların Kadir Mısıroğlu'nu bulup fotoğraflarını çektiğini de ifade etti.

Aynur Mısıroğlu şunları söyledi:

"Seksen ihtilalinden sonra dışarı gitme durumu hasıl oldu. Kızım o zamanlar küçüktü. Gümülcine'den gelen arkadaşları vardı. Çok da seviyordu. ‘Baba, Gümülcine'ye gidelim mi? Orada rahat ederiz’ dedi. ‘Kızım’ dedi, Türklerin yanında rahat ederiz ama Gümülcine Yunan idaresi altında. Ben Yunan idaresi altında yaşayamam.’"

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