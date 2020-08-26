Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı petrol açıklaması

Ayasofya açıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini vermişti.

Yıllar önce Ayasofya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan üstad Kadir Mısıroğlu, "Müslümanlar bu ülkede iktidar oluyor da muktedir olamıyor. Bundan sonra devlet şuraya yatırım yapıyorum. Dediği zaman bu hazine gömülü, belkide bir yerde petrol de var. Sen Ayasofya'yı aç Ahkâm-ı Şer’iyye’yi merî kıl! Bakarsın bir yerden petrol fışkırır Allah sana yardım eder." dedi.

Allah bunu nasip edecek

Mısıroğlu bir başka konuşmasında doğal gaz için yaptığı konuşmada, "Türkiye'de doğal gaz var, altın var her şey var. Ama biz arıyoruz 3 bin metrede o 5 bin metrede Allah'ın bu iktidara yapacağı en büyük iyiliklerden biri de tabi servetlerden birini faş edecek. Ben bunu bekliyorum." demişti.