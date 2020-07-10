Kadir Mısıroğlu Ayasofya'nın açılacağını ne zaman söylemişti?
Kadir Mısıroğlu Ayasofya'nın açılacağını ne zaman söylemişti? Kadir Mısırlıoğlu ve Necip Fazıl Kısakürek Ayasofya camisinin tarih için büyük bir önem taşıdığına ilişkin konuşmaları sık sık yapıyordu. O zamanlar hayal gibi gelen Ayasofya'nın cami olması durumu, 2020 yılında gerçekleşmiş oldu. Peki ama Mısırlıoğlu Ayasofya için ne demişti? İşte detaylar...
Kadir Mısırlıoğlu Ayasofyanın müze statüsünden çıkarılıp cami olarak ibadete açılacağı günlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olacağını söylemişti. Bir açıklamasında da henüz erken olduğunu ve milletimizin bu zihniyeti kabul ettikten sonra Ayasofya'nın açılacağını belirtmişti. İşte o açıklama
Kadir Mısırlıoğlu'nun Ayasofya Açıklaması
Açılmasına gelince, milletimizdeki İslamlaşma şuuru belirli bir seviyeye gelince Ayasofya tâbî olarak açılır. Bugün o kıvamda değiliz. Ama yakınız. Çok sürmez açılır.