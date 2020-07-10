Kadir Mısıroğlu Ayasofya'nın açılacağını ne zaman söylemişti?

Kadir Mısırlıoğlu Ayasofyanın müze statüsünden çıkarılıp cami olarak ibadete açılacağı günlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olacağını söylemişti. Bir açıklamasında da henüz erken olduğunu ve milletimizin bu zihniyeti kabul ettikten sonra Ayasofya'nın açılacağını belirtmişti. İşte o açıklama

Kadir Mısırlıoğlu'nun Ayasofya Açıklaması

Müslümanlar, her fethettikleri yerde bir mâbedi fethin sembolü olmak üzere câmîye dönüştürürler. İslam Hukuku, fethen girilen bir yerde, fethi gerçekleştirenlere bazı haklar tanır. Bu haklardan birisi de bir mâbedin câmiye dönüştürülmesidir. Ayasofya, İstanbul fethinin sembolüdür. Çünkü Fatih, Ayasofya’yı fethin sembolü olmak üzere câmîye dönüştürdü. Bununla beraber fethen İslâm’a râm edilen her şehrin bir câmîsinde, hutbe kılıca dayanarak okunur. Bu âdet başlangıçta Ayasofya’da yapılıyordu. II. Bayezid bu şerefi kendine almak için babasının âdetini bozdu ve bu geleneği Beyazıt Câmîsi’ne taşıdı. Bugün bile Beyazıt Câmîsi’nde hatip, hutbeye kılıçla çıkar. Cuma günü gidip görebilirsiniz. Bunun manası şudur; ‘güç benim elimde olduğu için, burada hakk-ı kelâmım var. Gerçekleri sınırsızca söyleyebiliyorum.’

Ayasofya fethin sembolü olmakla birlikte Fatih Hazretleri Ayasofya Vakfiyesi’ni beddua ile bitiriyor. “Kim bu Vakfiye’yi bozarsa Allah’ın ve meleklerin lâneti onun üzerine olsun” diyor. Onu bozanın üzerinde de bu beddua devam ediyor. Şunu da ifade etmeliyim ki Lozan’da, Ayasofya konusuyla ilgili alınmış bir karar yok. Lozan 1923’te, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi ise 1930’da olmuş bir iş.

Açılmasına gelince, milletimizdeki İslamlaşma şuuru belirli bir seviyeye gelince Ayasofya tâbî olarak açılır. Bugün o kıvamda değiliz. Ama yakınız. Çok sürmez açılır.