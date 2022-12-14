  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Scholz: Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı

Avrupa ülkesi Türkiye'den SİHA istedi

Türkiye ve Azerbaycan'a kritik teklif: En önemli projelerden biri olabilir

Sevindiren haber! Türkiye haklılığını ortaya koydu: Sevindiren bir yeni karar daha!

AB'den Türkiye için beklenmedik İran hamlesi! Tamı tamına 220 milyon euro

Darbelere destek verdi, Hükümetler devirdi Şimdi hedef Erdoğan! TÜSİAD’tan ağır eleştiriler

İslam Memiş ‘umulmadık şeyler oluyor’ dedi! Altından daha fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı

Neresinden bakarsan bak riyakarlık! Bunlar da çocuk değil mi Kılıçdaroğlu?

Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
Gündem Kadir İstekli polis tarafından gözaltına alındı
Gündem

Kadir İstekli polis tarafından gözaltına alındı

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Kadir istekli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 21:54:00 -
Kadir İstekli polis tarafından gözaltına alındı

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanan Kadir İstekli gözaltına alındı.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik gözaltı kararı verilen asayiş şube ekipleri tarafından Kadir İstekli gözaltına alındı. Baba Gümüşel'i yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sol medyadan mahkemeye Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi ve Kadir İstekli için
Sol medyadan mahkemeye Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi ve Kadir İstekli için "tutuklama" baskısı!

Gündem

Sol medyadan mahkemeye Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi ve Kadir İstekli için "tutuklama" baskısı!

Son dakika! Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında yakalama kararı!
Son dakika! Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında yakalama kararı!

Gündem

Son dakika! Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında yakalama kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23