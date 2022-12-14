Kadir İstekli polis tarafından gözaltına alındı
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Kadir istekli gözaltına alındı.
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanan Kadir İstekli gözaltına alındı.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik gözaltı kararı verilen asayiş şube ekipleri tarafından Kadir İstekli gözaltına alındı. Baba Gümüşel'i yakalama çalışmaları devam ediyor.