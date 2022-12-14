Kadir İstekli için teamül işlemeyecek mi? Adliyeye sevk edilmesi gerekirken...
6 yaşında evlendirildiği iftirası atılan H.K.G.'nin eski eşi Kadir İstekli, hakkında çıkan yakalama kararından sonra polise teslim oldu. İstanbul Pendik'te ifadesi devam eden İstekli'nin adliyeye değil bir başka ilçe emniyet merkezine sevk edileceği öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
Günlerdir kamuoyunu meşgul eden H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği iftirasından sonra, babası Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Avukatları aracılığı ile hakkındaki kararı öğrenen İstekli, İstanbul Pendik'te emniyet güçlerine teslim oldu.
Yusuf Ziya Gümüşel'in de ilerleyen saatlerde teslim olması beklenirken, İstekli'nin Pendik İlçe Emniyeti Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi devam ediyor.
Teamül işlemeyecek mi?
İfadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi gereken İstekli'nin bir başka ilçe emniyet müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Emniyetten adliyeye sevk edilmesi gereken İstekli'nin, adliyeye değil de bir başka emniyet merkezine sevk edilme sebebi henüz öğrenilemedi.