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Gündem Kadir İnanır'ın sağlık durumunda gelişme! Bakan Koca duyurdu
Gündem

Kadir İnanır'ın sağlık durumunda gelişme! Bakan Koca duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-26 21:41:00 - 2024-03-26 21:42:54
Kadir İnanır'ın sağlık durumunda gelişme! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede tedavi gören Kadir İnanır'In sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak entübeden henüz çıkmadığını belirten Bakan Koca şunları söyledi:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır.

Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kadir İnanır beyninde pıhtı atması sonucunda yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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