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Aktüel Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
Aktüel

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:55:00 -
Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması yapıldı.

İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın taburcu edileceği bildirildi.

Ne olmuştu?

İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı. Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etti.

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