'Kadir İnanır’a kan verdim diye beni işimden kovdu!'

Kadir İnanır'a 4 yıl şoförlük yapan Ali Garga, İnanır'ın hastanede olduğu döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Garga, İnanır'ın acil kana ihtiyacı olduğunda aynı kan grubunda oldukları için kan verdiğini, ancak Jülide Hanım'ın buna kızarak işine son verdiğini öne sürdü.

'AYNI KAN GRUBUNDA OLDUĞUMUZ İÇİN KADİR ABİ'YE KAN VERDİM'

Garga, kan verme sürecini ve ardından yaşananları şu sözlerle anlattı: "Acil kana ihtiyacı olduğunda aynı kan grubunda olduğumuz için Kadir Abi'ye kan verdim. Jülide Hanım buna kızıp işime son verdi."

GİZLİ ZİYARET: 'ELİNİ TUTTUĞUMDA GÖZLERİNDEN YAŞLAR GELDİ'

Garga, Jülide Hanım hastanede bulunmadığı zamanlarda gizlice İnanır'ın yanına gittiğini söyledi. O anları ise şöyle aktardı: "Jülide Hanım hastanede yokken gizlice yanına gidiyordum. Elini tuttuğumda gözlerinden yaşlar geldi."

İnanır'ın ziyaretine çok kişi geldiğini belirten Garga, Jülide Hanım'ın ziyaretçiler konusunda seçici davrandığını öne sürdü: "Ziyaretine çok kişi geliyordu ancak Jülide Hanım sadece tanıdığı kişileri içeri alıyordu."

'BARIŞTIKLARI DÖNEMDE LEVENT İNANIR ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI'

Açıklamasında Levent İnanır'a da değinen Garga, barıştıkları dönemde Levent İnanır'ın Kadir İnanır'ı hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Garga bu konuda "Barıştıkları dönemde Levent İnanır onu hiç yalnız bırakmadı." ifadesini kullandı.

MİRAS SÖZLERİ: 'KENDİ İRADESİYLE YAPIP YAPMAYACAĞINI BİLMİYORUM'

Garga, Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Hanım'a bırakmasına şaşırdığını da ifade etti. Bunun İnanır'ın kendi iradesiyle yapılıp yapılmayacağını bilmediğini belirten Garga, miras konusunda şu sözleri sarf etti: "Mirasını Jülide Hanım'a bırakmasına şaşırdım. Bunu kendi iradesiyle yapıp yapmayacağını bilmiyorum."