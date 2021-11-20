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Yaşam Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne?
Yaşam

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne?

Kadir İnanır son dakika | Sinema sanatçısı Kadir İnanır acilen hastaneye kaldırıldı. Pek çok kişi Kadir İnanır'ın sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Kadir İnanır'ın neyi var?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:36:00 -
Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne?

Sinema sanatçısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. Peki, Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne?

Muğla'nın Ortanca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı öğrenildi. Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi olmadığı ancak yüzde 80 felç riski taşıdığı belirtildi. Kadir İnanır'ın durumuna göre ameliyata da alınabileceği gelen bilgiler arasında.

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