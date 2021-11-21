Kadir İnanır öldü mü? Kadir İnanır hatalığı ne?

Muğla’da aniden rahatsızlanan Geçmişte PKk’lı teröristlere methiyeler dizen Kadir İnanır, Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği öğrenildi.

Kadir İnanır öldü mü?

Sosyal medyada Kadir İnanır’ın öldüğüne ilişkin bir takım paylaşımlar yapılarken, Kadir İnanır’ın kaldırıldığı hastaneden son dakika açıklaması geldi. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz." Meltem Cumbul sosyal medya hesabından sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Cumbul açıklamasında, “Kadir İnanır’ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı doktorlar tarafından müşahede altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kendisinin ve ailesinin ricasıdır” ifadelerine yer verdi. Geçmişte Kadir İnanır, "PKK'lılar kardeşimizdir" diyerek teröristlere methiyeler dizmişti.