20 Kasım'da Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada geçtiğimiz pazar günü beyin kanaması geçirdi. Acilen ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu ise merak konusu.

Kadir İnanır iyileşti mi? Kadir İnanır sağlık durumu güncel

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir, bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.