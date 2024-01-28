Kadir Has Üniversitesi'nin pişkinliği! Mescide ayakkabı ile basan kadını görevde mi tutacaksınız?

Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabıyla girip, öğrencilerin namaz kılmalarını engellemeye çalışan, buna gerekçe olarak da odasının önünde "ayakkabı birikmesini" gösteren öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri tepki çekmişti. Üniversite, tepkileri azaltmak amacıyla Sayın hakkında inceleme başlattı.

Mescide ayakkabı ile basmak mı Atatürkçülük?

Yaşanan olayların ardından Sayın'ın işine son verildiği iddia edildi. Ancak Kadir Has Üniversitesi, pişkince yapılan bir 'kamuoyu duyurusu' başlığı ile 'Atatürkçü bir üniversite' olduklarını belirterek Sayın'ın okulla ilişiğinin kesilmediğini açıkladı.

Söz konusu duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bir akademisyenimizin üniversitemizle ilişkisinin kesildiğine yönelik yayılan söylem ve haberlerin tamamı asılsızdır. Kadir Has Üniversitesi kurucumuz merhum Kadir Has’ın tanımladığı gibi anayasası bilimsel özgürlük olan Atatürkçü bir üniversitedir ve varlığını bu ilke doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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