  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadir Has Üniversitesi'nin pişkinliği! Mescide ayakkabı ile basan kadını görevde mi tutacaksınız?
Gündem

Kadir Has Üniversitesi'nin pişkinliği! Mescide ayakkabı ile basan kadını görevde mi tutacaksınız?

Yeniakit Publisher
2024-01-28 18:34:00 - 2024-01-28 18:38:40
Kadir Has Üniversitesi'nin pişkinliği! Mescide ayakkabı ile basan kadını görevde mi tutacaksınız?

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerin mescidde ibadet etme haklarını engellemeye çalışan 28 Şubat artığı Öğretim Görevlisi Zeliha Gizem Sayın'ın medyaya yansıyan iddiaların aksine görevden alınmadığını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabıyla girip, öğrencilerin namaz kılmalarını engellemeye çalışan, buna gerekçe olarak da odasının önünde "ayakkabı birikmesini" gösteren öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri tepki çekmişti. Üniversite, tepkileri azaltmak amacıyla Sayın hakkında inceleme başlattı.

Mescide ayakkabı ile basmak mı Atatürkçülük?

Yaşanan olayların ardından Sayın'ın işine son verildiği iddia edildi. Ancak Kadir Has Üniversitesi, pişkince yapılan bir 'kamuoyu duyurusu' başlığı ile 'Atatürkçü bir üniversite' olduklarını belirterek Sayın'ın okulla ilişiğinin kesilmediğini açıkladı.

Söz konusu duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bir akademisyenimizin üniversitemizle ilişkisinin kesildiğine yönelik yayılan söylem ve haberlerin tamamı asılsızdır. Kadir Has Üniversitesi kurucumuz merhum Kadir Has’ın tanımladığı gibi anayasası bilimsel özgürlük olan Atatürkçü bir üniversitedir ve varlığını bu ilke doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadir Has’ta LGBT’ye yer var, mescide yok
Kadir Has’ta LGBT’ye yer var, mescide yok

Gündem

Kadir Has’ta LGBT’ye yer var, mescide yok

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...
Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...

Gündem

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...

O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...
O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...

Aktüel

O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...

Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!
Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

Gündem

Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

Kadir Has'ın mescid düşmanı öğretim görevlisinin amcası bakın kim çıktı!
Kadir Has'ın mescid düşmanı öğretim görevlisinin amcası bakın kim çıktı!

Gündem

Kadir Has'ın mescid düşmanı öğretim görevlisinin amcası bakın kim çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23