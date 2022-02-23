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Ekonomi Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı “Öğretim Üyesi” alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:24:00 -
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular online olarak üniversitenin web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Belirtilen  şartları  taşımayan,  süresi  içerisinde  başvurmayan  ve  eksik  bilgi/belgesi  olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,  Doçentlik  belgesi  asıllar  ile  birlikte  geldiğinde  diploma  onayları  yapılabilecektir.) Yabancı   ülkelerden   alınan   diplomaların   Üniversitelerarası   Kurul’ca   denkliğinin   onaylanmış olması şarttır.

3. Yabancı  ülkelerde  alınan  doktora,  doçentlik  ve  profesörlük  unvanlarının  Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı  yabancı ülkelerdeki  yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

4. Adayların  KHAS  Akademik  Personel  İstihdam  Yönergesi  kapsamında  hazırladıkları bilimsel dosyaları,

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

7. Kimlik belgesi,

8. 1 adet fotoğraf.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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