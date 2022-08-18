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Gündem Kadir Has Üniversitesi nihayet ses verdi! Rektörlük'ten 'mescid' açıklaması
Gündem

Kadir Has Üniversitesi nihayet ses verdi! Rektörlük'ten 'mescid' açıklaması

Bünyesinde LGBT Kulübü barındırmasına karşın öğrencilerin mescid talebini defalarca geri çeviren Kadir Has Üniversitesi yönetimi, tepkilerin ardından geri adım attı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 2022-2023 eğitim-öğretim sezonuna mescid yetiştirileceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 21:16:00 - 2022-08-18 21:17:33
Kadir Has Üniversitesi nihayet ses verdi! Rektörlük'ten 'mescid' açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

Kadir Has Üniversitesi Mescit Hareketi adlı grubun namazlarını kılabilecekleri bir mescit için yürüttükleri mücadele karşılık buldu.

Kadir Has Üniversitesi'nde mescid olmadığından vakit namazlarını kılmakta zorluk çeken öğrenciler; Mescid Hareketi adlı bir grup oluşturdu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Rektörlük tüm girişimlerimize rağmen okula mescid yaptırmayı reddediyor. Yakındaki cami gerekçe gösteriliyor ancak ders araları kısa ve akşam vakti kapalı oluyor. Bunun farkında olan rektörlük yine de talebimize cevap vermiyor." denildi.

Yeni Akit Gazetesi bugünkü sürmanşet haberinde Kadir Has Üniversitesi'nin mağdur dindar öğrencilerinin sesini duyurdu. Okulda LGBT kulübünün bile olmasına karşın mescid olmamasının eleştirildiği haberde, "Kadir Has’ta LGBT’ye yer var, mescide yok." ifadesi kullanıldı.

Üniversite yönetimi mescid talebinin gündem olmasından sonra nihayet bir açıklamada bulundu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda okula mescid yetiştirileceği şöyle açıklandı:

Üniversitemizde bir mescit yapılması çalışmaları sürmektedir. 2022-2023 akademik yılı itibariyle öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu mescidi kullanabileceklerdir.

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